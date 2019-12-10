شاهد.. نيللي كريم في زيارة مستشفى الناس للأطفال

قامت اليوم الفنانة نيللي كريم بزيارة لمستشفى "الناس" الخيري للأطفال بشبرا الخيمة، وكان في استقبالها كلًا من أيمن عباس أمين صندوق مؤسسة الجود و أنيسة حسونة الرئيس التنفيذي للمستشفى وأعلنت "نيللي" من خلال الزيارة دعمها الكامل لكافة مرضى القلب من مختلف أنحاء مصر.
وأشادت "نيللي" بنظام العمل بالمستشفى والأجهزة الحديثة الموجودة بها والتي تضاهي المستشفيات العالمية، مضيفة أن المستشفى يعد نموذجا مشرفا لخدمة المواطن.
كما أعربت عن فخرها الشديد بوجود صرح بهذه التجهيزات والطاقة الاستيعابية والنظام المتقن على أرض مصر، لخدمة المرضى بدون مقابل، مؤكدة أن مستشفى "الناس" صرح عظيم يستحق الدعم والإشادة.
فيما عبرت النائبة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس، عن تقديرها وسعادتها لزيارة الفنانة "نيللي" إلى المستشفى.
وتعد مستشفى الناس للأطفال أكبر مستشفى أطفال في الشرق الأوسط وأفريقيا،
كما أن مستشفى الناس للأطفال مشروعا خيريا يعمل في ظل قانون الجمعيات الأهلية ويخضع لرقابة وزارة التضامن الاجتماعي، أسسه خميس عصفور لخدمة المواطن المصري البسيط وتديره مؤسسة الجود الخيرية المسجلة لدي وزارة التضامن الاجتماعي.
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