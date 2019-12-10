محمد حماقي يتصدر مشاهدات اليوتيوب بـ "راسمك في خيالي"

تصدرت أغنية "راسمك في خيالي" للفنان محمد حماقي تريند موقع الفيديوهات الشهير "اليويتوب".

وحققت الأغنية مليون مشاهدة بعد طرحها أمس الثلاثاء واحتلت رقم 1 علي قائمة

التريند في مصر.

والأغنية من ضمن ألبومه "كل يوم من ده" وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد النادي،

وتوزيع تميم، وإخراج مصطفى عامر.

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ويذكر أن النجم محمد حماقي طرح مؤخرًا ألبوم بعنوان كل يوم من ده، ويضم الألبوم على 20 أغنية من بينهم: يزلزل، صور، و أعمل إيه، م البداية، يا ستار، كفاية حلول وسط، قالو عنك.