تصدرت أغنية "راسمك في خيالي" للفنان محمد حماقي تريند موقع الفيديوهات الشهير "اليويتوب".
وحققت الأغنية مليون مشاهدة بعد طرحها أمس الثلاثاء واحتلت رقم 1 علي قائمةالتريند في مصر.
والأغنية من ضمن ألبومه "كل يوم من ده" وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد النادي،وتوزيع تميم، وإخراج مصطفى عامر.
ويذكر أن النجم محمد حماقي طرح مؤخرًا ألبوم بعنوان كل يوم من ده، ويضم الألبوم على 20 أغنية من بينهم: يزلزل، صور، و أعمل إيه، م البداية، يا ستار، كفاية حلول وسط، قالو عنك.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد حماقي يتصدر مشاهدات اليوتيوب بـ "راسمك في خيالي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.