فيديو.. رامي عياش يطرح كليب مجنون

طرح الفنان رامي عياش كليب جديد بعنوان مجنون عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وكليب مجنون من إخراج إنجي جمال،

والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع داني هيلو.

يذكر أن الفنان رامي عياش طرح مؤخرًا ألبوم بعنوان قصة حب، حيث يحتوي الألبوم على 11 أغنية من بينهم:

بعقلين، أم الدنيا، ساعة الغروب، حابب، سكاكر السكر، وصفولي عيونك.

وحقق الألبوم نجاحًا مذهلًا منذ طرحه بالأسواق والمتاجر الإلكترونية.

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