صور.. محمد شكري يوقع عقد رواية ميجالومانيا

وقع الكاتب محمد شكري، عقد رواية جديدة بعنوان ميجالومانيا، وذلك بالتعاون مع دار الياسمين للنشر، كما تعد الرواية هي العمل السادس للكاتب محمد شكري.
وأصدر الكاتب محمد شكري، سابقًا روايتي بعنوان المقبرة، و ضد مقتول، التي تم التعاقد عليها لتحويلها إلي فيلمسينمائي، كما أن لدى شكري تجارب في الكتابة الساخرة، حيث ألف كتاب بعنوان ثورة ٣١ فبراير، والذي تم صدوره في عام ٢٠٠٩، وكتاب آخر سياسي بعنوان رجال سرقوا مصر، الذي يعتبر تأريخًا لقضايا الفساد في عهد المعزول محمد مرسي وصدر للكاتب أيضًا مجموعة قصصية بعنوان أنا مجنون، والتي صدرت بأربع طبعات خلال سنتين.
يذكر أن الكاتب محمد شكري دخل أيضًا في مجال الشعر الغنائي، حيث أن لديه تجارب مع مطربين العرب مثل: رنا سماحه، هيثم نبيل، كما تعاون شكري مع النجم هشام عباس في أغنيه جديدة.
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