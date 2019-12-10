فيديو.. ديبيكا بادوكون تطرح برومو تشاباك وتفاصيل عرضه

طرحت الفنانة العالمية ديبيكا بادوكون، برومو فيلم تشاباك، عبر حاسبها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ومن المقرر عرض الفيلم الجمعة 10يناير2020.

الفيلم من تأليف عتيقة شوهان، وإخراج ميجنا جولزار، وبطولة كل

من بادوكون، فيكرانت ماسي، عنكيت بشت، ديلزاد هيويل.

وتدور الأحداث حول شخصية لاكسمي ديكسيت وهي إحدى الناجين من الهجوم الحمضي، وتبدأ القصة أثناء التحقيق معاها حتي الهجوم الذي تسبب في تشوه وجهها، ورحلة كفاحها من إجراءات المحكمات، وعلاجها

وقصة حبها الوحيد.

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" تشاباك":فيلم يحكي قصة الروح الإنسانية التي لا تقهر، بالإضافة إلى أنه أول عمل سينمائي يناقش قضايا التشويه فى الهند، حيث سجلت عام 2016، هجمات بالحمض، بحسب سجلات المكتب الوطني الهندي للجرائم.

ونشرت ديبيكا بادوكون صورة لوجهها المشوه الذى أدت به دورها فى الفيلم، معلقة عليها: ستظل هذة الشخصية معي للأبد.

صور.. من كواليس فيلم تشاباك