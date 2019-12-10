فيديو.. ماجد المهندس و أحمد الهرمي يطرحان يهزك الشوق

طرحت شركة "روتانا" ديو جديد يجمع الفنان أحمد الهرمي والفنان ماجد المهندس تحمل عنوان "يهزك الشوق" وذلك عبر موقع الفيدوهات الشهير "اليوتيوب". وأغنية "يهزك الشوق" من كلمات الشاعر الغنائي محمد الخاجة وألحان أحمد الهرمي وتوزيع موسيقي سيروس. Advertisements وتقول الأغنية يهزّك الشوق يهزّك الشوق لو قلبك تناساني يجيبك الوقت وتلقاني على خبرك مهما تناسيت أدري فيك تهواني إنته تحبني ولا تكذب على عمرك ما ملّ صبري وصبري لك تحدّاني يفوت عمري وأنا للحين منتظرك أنا بدونك ترى باعيش وحداني بيزيد حبّك وباقي في الحشا قدرك ** تعال .. أبي أعرِف وش كثر مشتاق لي أبيك .. كثر صبري كثر ما تطري علي تعال .. أنا منتظر .. وأحر من جمر يا بعد روحي وكل ناسي وهلي ** ما فيه مثلك ولو غيرك تمناني تعال واسأل عيوني شنهي تعتبرك يا مالي الشوف وعيني ما تبي ثاني يا مصغر الناس فيها وإنت يا كبرك دام إنت مثلي حرام تغيب وتعاني تجفا حبيبك وتتمادى على صبرك ارجع كفاية ولا تنسى العمر فإني ناطر تجيني وأنا كلّي تحت أمرك ** تعال .. أبي أعرِف وش كثر مشتاق لي أبيك .. كثر صبري كثر ما تطري علي تعال .. أنا منتظر .. وأحر من جمر يا بعد روحي وكل ناسي واهلي عمري وأنا للحين منتظرك أنا بدونك ترى باعيش وحداني بيزيد حبّك وباقي في الحشا قدرك ** تعال .. أبي أعرِف وش كثر مشتاق لي أبيك .. كثر صبري كثر ما تطري علي تعال .. أنا منتظر .. وأحر من جمر يا بعد روحي وكل ناسي وهلي ** ما فيه مثلك ولو غيرك تمناني تعال واسأل عيوني شنهي تعتبرك يا مالي الشوف وعيني ما تبي ثاني يا مصغر الناس فيها وإنت يا كبرك دام إنت مثلي حرام تغيب وتعاني تجفا حبيبك وتتمادى على صبرك ارجع كفاية ولا تنسى العمر فإني ناطر تجيني وأنا كلّي تحت أمرك ** تعال .. أبي أعرِف وش كثر مشتاق لي أبيك .. كثر صبري كثر ما تطري علي تعال .. أنا منتظر .. وأحر من جمر يا بعد روحي وكل ناسي واهلي

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