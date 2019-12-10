فيديو.. زاب ثروت يطرح ياما علي اليوتيوب

طرح الفنان زاب ثروت، أغنية جديدة بعنوان "ياما" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب". "ياما" غناء زاب ثروت وساري هاني و دعاء السباعي، وحققت الاغنية الحاجز 100 الف مشاهدة بعد طرحها بساعات. السباعي، وحققت الاغنية الحاجز 100 الف مشاهدة بعد طرحها بساعات. والأغنية بالتعاون مع منظمة “هيفوس” تحت رعاية وزارة الخارجية الهولندية في إطار حملة دعم وتمكين المرأة في إفريقيا. رعاية وزارة الخارجية الهولندية في إطار حملة دعم وتمكين المرأة في إفريقيا. يذكر أن آخر أعمال زاب ثروت، أغنية "فارس" مع المطرب الشعبي أحمد شيبة والتي حققت نجاحا كبيرا.

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