بعد تصدرها جوجل.. أبرز صور شريهان ما بين الماضي والحاضر

تصدرت شريهان محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، عقب رثائها للمخرج الكبير سمير سيف مستعيدة ذكرياتها معه بأول عمل سينمائي لها وهو فيلم قطة على نار، مؤكدة أنه مخرج لن يتكرر وسيظل خالدًا في ذاكرة السينما المصرية والعربية وبوجدان الجمهور ومحبيه.

اقرا أيضًا: رسائل مؤثرة من المشاهير وطلاب سمير سيف عقب رحيله

وكتبت في تغريدتها:"إنا لله وإنا إليه راجعون

في قيمة وقامة مصرية عظيمة، إبداع فن وعي ثقافة، خُلق وأخلاق، إبداع إنساني وفني لن ولم يتكرر ولا يعوض ولكنه تاريخ مصري لن يموت..كان لي شرف العمل والتعامل معه في أول عمل سينمائي لي قطة على نار البقاء لله في المخرج المصري الكبير..سمير سيف".

وكانت شريهان أطلت على جمهورها بشكل عفوي ومبهج تزامنا مع احتفالها بعيد ميلادها الـ55 والموافق 6 ديسمبر، ولكنها نشرت عدد من صور الحفل بعد الحفل بأيام عبر خاصية الاستوري بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور "انستجرام"، وظهرت فراشة الاستعراض مع قالب "الجاتو" المصمم بشكل مميز لها، مما نال إعجاب محبيها وقدموا لها التهاني بتلك المناسبة السعيدة.

ونستعرض عدد من صور شريهان التي تشارك بها جمهورها من وقت لأخر وتبهرهم باناقتها وجمالها الذي لن يتأثر بمرور الزمن وتقدم العمر.

Advertisements