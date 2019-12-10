تراند اليوم : عمرو الليثى يوجه الشكر لصاحب مبادرة توزيع ١٠٠٠ رغيف يومياً للمحتاجين

قال الإعلامى دكتور عمرو الليثى خلال برنامجه واحد من الناس ” على شاشة النهار ، هعرض عليكم مبادرة من المبادرات الرائعة اللى لفتت نظرى على السوشيال ميديا مؤخرا مبادرة اطلقها عصام الطوخى صاحب مخبز بقرية عرب الحارث – مركز القناطر .

المبادرة هدفها توزيع 1000 رغيف عيش يوميا بالمجان وتوزيعهم على الفقراء والغلابة والمحتاجين عصام خصص شوالين دقيق من حصتة على نفقتة الخاصة بعيدا عن حصة المخبز عشان المبادرة ، وكذلك يدعو عصام كل اصحاب المخابز انهم يعملوا زية لتخفيف الاعباء على الاسر الفقيرة.

و وجه الليثى الشكر لعصام على المبادرة الانسانية الجميلة دى

قائلا .. شكرا لانك قدمت عطاء لازم نحترمة ونقدرة ونضرب له تعظيم سلام .