تراند اليوم : إلهام شاهين تصف نفسها بحماة شديدة : مش هقبل بأي واحدة لأخويا – فيديو

نفت الفنانة إلهام شاهين ما يتردد حول منعها شقيقها أمير من الزواج، مؤكدة أنها تتمنى هذا اليوم ولكن!

قالت إلهام شاهين إنها ترفض أن يتزوج أمير لمجرد الزواج بل يتأنى في الاختيار مشيرة إلى أن شقيقها لا يريد أن يتزوج إلا بعد قصة حب نظرا لما مر به من ظروف ومعاناة بعد وفاة حبيبته وخطيبته ميرنا المهندس.

ووصفت إلها نفسها بأنها حماة صعبة ولن تقبل بأي امرأة تدخل حياة أمير.

أما عن علاقتها بأبناء شقيقتها، قالت إلهام إنها تعشقهم كثيرا وبخاصة إلهام التي تشبهها كثيرا وتدرس سينما في دبي وتتنبأ لها بمستقبل رائع نظرا لأنها تجمع بين الموهبة والدراسة.