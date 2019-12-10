تراند اليوم : فيديو لفنانة شهيرة يثير الجدل علي السوشيال ميديا

أثارت الفنانة البحرية حنان رضا ​جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد إنتشار مقطع فيديو سجل لها، بعد إنتهاء مباراة نهائي كأس الخليج، التي جمعت منتخب البحرين والمنتخب السعودي.

وظهرت رضا في الفيديو وهي تحمل العلم البحريني، وترقص في الشارع بطريقة حماسية.

وتراوحت الآراء بين من رأوا أن رضا تعبّر بطريقة عفوية عن فرحها بالفوز، فيما إعتبر آخرون أنها تخطت حدود اللياقة وخرقت التقاليد الإجتماعية.

يُذكر أن آخر أعمال رضا أغنية “يا أجمل الأشياء”، من كلمات حمزه محسن، ألحان ثائر حاز، مهندس صوت علي دشتي، توزيع قيصر روند، مكس وماستر علي إسماعيل.