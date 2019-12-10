صور للنجم عامر خان من فيلمه الجديد

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

رغم الكلام الكثير الذي قيل حول فيلم الفنان عامر خان الجديد “لال سينج تشادا”، من أنه سيكون مختلفًا تماما عن نسخته الأصلية “فورست غامب” بطولة توم هانكس، لكن التسريبات الأول منه تشير إلى عكس ذلك.

كان الفيلم قد استأثر بالعديد من النقاشات؛ لا سّيما أنه يضم عمار خان وكارينا كابور، بعد شهر من نشر عامر أول إطلالة من الفيلم له بلحية وعمامة طويلة وردية اللون، تم تسريب شكله الجديد، الذي يتناقض تمامًا مع النظرة الأولى.

اطلالته الجديدة التي ظهر على الإنترنت تبرز عامر في مظهر فوضوي، تماما كالذي ظهر عليه توم هانكس في فورست غامب، الفيلم الكلاسيكي الذي عُرض 1994.

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قبل ذلك، كان الممثل قد وضع ملصقًا متحركًا للفيلم كان ممتلئًا بمظهر ملطف. كان الملصق، “Kya pata hum mein hai kahani، ya kahaani mein hum” يلعب في الخلفية.

بدأ العمل في تصوير الفيلم في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر. ظهرت والدة عامر زينات حسين في أولى لقطاته. والفيلم، الذي يعد نسخة جديدة من توم هانكس، نجم فوريست غامب (1994)، يديره مخرج “سيكريت سوبرستار” (2017) أدفيت تشاندان.

في السياق، يجمع لال سينغ تشادا بين عامر خان وكارينا كابور خان. ولا زال الجمهور يتذكر تلك الكيمياء المتوافقة لهما منذ اشتراكهما في فيلمهما الأول ” البلهاء الثلاثة”، حيث ينتظر الجمهور والآن بعد سنوات التألق مرة أخرى.

فيلم “لال سينج تشادا” كتبه أتول كولكارني، والفيلم من إخراج أدفيت تشاندان، وإنتاج فياكوم 18 ستوديوز وعامر خان للإنتاج. من المقرر أن يصل الفيلم إلى دور السينما خلال عيد الميلاد 2020.