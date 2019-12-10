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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
شارك النجم سلمان صورة جديدة له مع رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة وبرفقته الممثلة كاترينا كايف النجمة المشاركة “ايك تا تايجر” كاترينا كايف على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.
علق نجم “Dabangg 3” على الصورة على النحو التالي: “أنا وكاترينا، مع رئيسة الوزراء الشيخة حسينة. لقد كان من دواعي سروري وشرف أن التقيت سيدة جميلة. “. حيث وجود الثنائي من أجل إحياء ليلة افتتاح دوري بنغلاديش الممتاز (BBPL).
النجم البالغ من العمر 53 عامًا الذي لا يمل أبدا من العمل والوقوف أمام الكاميرا، يواصل الليل بالنهار، للانتهاء من توبر فيلم “دابانغ 3” في الفيلم، سيُظهر سلمان مع سوناكشي سينها وابنة الممثل المخضرم ماهيش مانجريكار، ساي مانجريكار. ومن إخراج برابوديفا، من المقرر عرض الفيلم في 20 ديسمبر الجاري.
في السياق، بدأ سلمان أيضًا في تصوير فيلمه الجديد “Radhe Your Most Wanted Bhai”. الفيلم من إخراج برابهو ديفا، وبطولة ديشا باتاني ورانديب هودا وجاكي شروف. ومن المتوقع عرضه بعيد الفطر المقبل.
كان فيلم “بهارات” أخر عمل قدمته كاترينا كايف، بجوار سلمان خان، وينتظر أن تكشف الأيام القليلة القادمة عن أعمال جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر سلمان خان وكاترينا كايف يلتقيان رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة.. صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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