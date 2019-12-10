ديزي شاه ونجوم بوليوود يشاركون في معرض لتبني الكلاب الضالة.. صور

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

لنشر الوعي حول تبني الكلاب الضالة ، حضرت ممثلة بوليوود ديزي شاه يوم السبت 7 ديسمبر، معرضًا للاهتمام بالحيوانات الضالة في مومباي.

عُقدت الدورة التاسعة لمعرض التبني، وهو أكبر معرض تبني للحيوانات الأليفة الضالة في آسيا ، في العاصمة المالية للبلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع. شهد معرض التبني أكثر من 180 كلبًا طائشًا ومطعّمًا تمامًا لتبنيها.

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وشوهدت ديزي شاه التي كانت زائرًا منتظمًا للمعرض على مدار السنوات الثلاث الماضية وهي تتمايل مع الكلاب في المعرض. “لقد تبنت جروًا منهم في العام الماضي. أنا أتفق تمامًا مع مصطلح” تبني ، لا تسوق “. عادة ما يكون لدينا تخيلات وتفضيلات فيما يتعلق بتكاثر الكلاب” بحسب ما نقله موقع asianage عن الممثلة.

مشددة على أهمية الحفاظ على سلالة الكلاب الهندية ، قالت شاه ، “بريا هو من سلالة الكلاب الوطنية. أشعر أنهم بحاجة إلى منازل أيضا.”

إلى جانب ديزي ، توافد عدد من مشاهير بوليوود ، بما في ذلك صديقة فارون دوان ، ناتاشا دلال ، نجل ماليكا أرورا ، أرهان خان ، وزهير إقبال ، وبرايانك شارما ، أثناء التبني الذي عقد في باندرا ، مومباي.