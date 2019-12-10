الكوميدي الهندي كابيل شارما يرحب بطفلته الاولى

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

أعلن مقدم البرامج والنجم الكوميدي الهندي كابيل شارما عن ولادة طفلته وزوجته جيني تشاتراث، وذلك في نبأ سار زفه متابعيه على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

عقد الزوجان قرانهما العام الماضي في 12 ديسمبر، وتلى عقد القران، حفل أناند كاراج. وبحسب مصادر مقربة، بدأت قصة حبهما في الكلية، في عام 2016 وتصاعدت إلى الزواج بعد فترة وجيزة.

وكان كابيل قد أكد في وقت سابق خبر حمل جيني في أحد رسائله على السوشيال ميديا، كما شوهدت زوجته وهي تتباهى ببروز ببطنها في عدة مناسبات.

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كان شارما Kapil Sharma مؤخرًا قد كتب على صفحته بتويتر يعلن عن وصول فتاته “لقد أنعم الله على بطفلة تحتاج إلى بركاتكم أحبكم جميعًا”.

علق العديد من المشاهير والأصدقاء من الصناعة على مشاركته في تهنئة الممثل على ولادة ابنته. منهم راكول بريت سينغ، جورو راندهاوا، بوفان بام، كيكو شاردا، وآخرون كانوا على سبيل المثال لا الحصر.

بينما يواصل كابيل ترفيه الجمهور بحضوره الهزلي في برنامجه الليلي The Kapil Sharma Show، يُرى أيضًا أنه بدأ في حجز مكانة له في الدراما على الشاشة الفضية. كما أنه ظهر في أفلام مثل Kis Kisko Pyaar Karoon وFirangi.