ليلى علوي تجمع بين الأناقة والإثارة في جلسة تصوير جديدة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية ليلى علوي لجلسة تصوير جديدة ظهرت فيها بلوك مميز حاز على إعجاب جمهورها.

ليلى اختارت لها فستان أبيض قصير أظهر جمالها ونعومتها، بينما وضعت ماكياج ناعم، وجمعت شعرها للوراء ليسقط على ظهرها، واختارت عدد من الإكسسوارات الملائمة.

جمهور الفنانة المصرية تغزل في طلتها، وأمطرها بعدد كبير من التعليقات التي أشادت باللون الأبيض عليها.

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ليلى علوي تنتظر عرض فيلمها الجديد «التاريخ السري لكوثر»، وهو العمل الذي تعود به للسينما منذ آخر أعمالها «الماء والخضرة والوجه الحسن».

وتجسد ليلى علوى فى الفيلم الجديد دور سيدة محجبة ومتشددة دينيا وتكشف من خلال هذا الدور كيف لمتطرفين دينيا يستخدمون الدين من اجل تحقيق اهدافهم.

الفنانة المصرية كان آخر أعمالها الدرامية مسلسل «هي ودافنشي» مع الفنان خالد الصاوي، والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني عام 2016.

ليلى علوي حضرت مؤخرا أكثر من مهرجان، حيث تألقت في مهرجان «مالمو»، كما شاركت الفنانة المصرية في مهرجان الجونة السينمائي، ومهرجان القاهرة السينمائي.