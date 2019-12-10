ديميت أوزدمير توجه تحذيرًا لجان يامان بسبب تصريحه "المستفز" عنها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وجهت نجمة مسلسل "الطائر المبكر" ديميت أوزدمير تحذيرًا شديد اللهجة إلى زميلها السابق في المسلسل نفسه جان يامان بعدم ذكر اسمها في لقاءاته الصحفية، وذلك بعد تصريح الأخير "المستفز" عنها قبل أيام والذي أثار جدلاً واسعًا بين الجمهور.

وكان يامان قال في لقاء صحافي إنه دخل في علاقة حب وانسجام قوية مع أوزدمير بعد الحلقة العشرين من مسلسل "الطائر المبكر" وأنه كانت بينهما رغبة حميمية، مشيرًا إلى أن هذه العلاقة كانت سببًا في نجاح العمل الدرامي.

وسخر يامان الذي يعيش حاليًا ظروفًا صعبة على الصعيد الفني والجماهيري، أيضًا من زميلته بسبب طريقة استخدام ديميت أوزدمير لمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك ردًا على سؤال أنه في مسلسل "الطائر المبكر" هو من حظي بشعبية وليس ديميت قائلاً إنّ ديميت لا تستخدم السوشال ميديا مثله حيث يخصصها للمسلسل في حين أنها تنشر صور "السِلفي".

وتابع خلال لقائه مع صحيفة "حرييت":" في حسابي لن تجد صورة التقطتها وأنا أقف أمام المرآة. إضافة إلى أنني أرد على تعليقات المعجبين وأشكرهم، وأشارك مقاطع بالإيطالية والإسبانية".

من جهتها أبدت ديميت أوزدمير انزعاجًا شديدًا من تصريحات يامان، ووجهت له من خلال مدير أعمالها تحذيرًا وطالبته بالتوقف عن ذكر اسمها في لقاءاته الصحافية.

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وجاء حديث يامان عندما سُئل عن طبيعة الشروط التي يجب أن تتوافر في العمل حتى يحقق النجاح والانتشار فقال: "يجب أن يكون لدى الثنائي بطلي المسلسلات رغبة جنسية عالية، انظروا للأعمال التي لم تنجح في السنوات الأخيرة، جميعها كانت من بطولة ممثلين ليس بينهما انجذاب، إذا المسلسل لم يجعل المشاهد يتساءل، هل البطلان يمارسان الحب بينهما في الواقع؟ فهذا العمل لن ينجح".

ويواجه جان يامان حاليًا حالة انقطاع من زملائه الفنانين، وانتقادات من الجمهور نتيجة التصريحات التي أدلى بها في مناسبات إعلامية مختلفة، إضافة لزيارته إلى إسرائيل التي فتحت عليه هجومًا لاذعًا، حيث قامت الممثلة سينام كوبال التي سبق أن شاركته في "مسائل الغرام" وفرح زينب التي كانت تجمعها به صداقة بإلغاء متابعته عبر "إنستغرام".