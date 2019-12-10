شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال: "من النهاردة مفيش مكان فى حياتى لأى حد مؤذى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كتب المطرب رامى جمال، تغريدة منذ قليل، عبر حسابه الشخصى بتويتر، وصفها جمهوره بأنها تغريدة غامضة، مرسلة لأحد الأشخاص، بعد تعرضه لموقف ما الفترة الأخيرة.

وكتب جمال "هى ليه الناس بتزعل لما نعاملها بمعاملتها ليه دايما منتظرين العطاء من جانب واحد ليه دايما واثقين اننا هنفضل نستحمل ومش هيبقالنا رد فعل أو هنتغير مفيش مكان فى حياتى لأى حد مؤذى من النهاردة مهما كانت أهميته كفاية".

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رامي جمال

وعلى سياق متصل انتهى المطرب رامي جمال من تسجيل جميع أغاني ألبومه الجديد، ويعمل حالياً على وضع اللمسات النهائية عليه من مكساج وماستر، ومن المقرر أن يتم طرحه مطلع العام الجديد بالتزامن مع احتفالات الكريسماس.