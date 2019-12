شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عرض jumanji 2.. دوين جونسون عاطل عن العمل لأول مرة منذ وقت طويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامنًا مع عرض الجزء الثانى من فيلم jumanji the next level فى دور العرض السينمائى، أكد النجم العالمى دوين جونسون الشهير بـ "ذا روك"، فى تصريحات صحيفة أنه لأول مرة منذ فترة طويلة أصبح "عاطل عن العمل".

وقال جونسون فى مقابلة صحيفة نقلتها صحيفة وول ستريت، أن هذه الفترة يستغلها بشكل كبير فى قضاء أكبر وقت مع عائلته وأطفاله، وهى لأول مرة منذ سنوات طويلة يكون فيها عاطل عن العمل بعد انتهاء تصويره فيلم jumanji the next level.

ويشتهر ذا روك فى هوليوود بمشاركته المستمرة فى العديد من الأعمال السينمائية التى تلاحق بعضها، فعرض لـ "جونسون" قبل فيلم jumanji the next level، الذى يعرض حاليًا فى دور العرض، فيلم Hobbs And Shaw.

ومن المقرر أن يخوض النجم العالمى صاحب الـ 47 عامًا، تجربة سينمائية جديدة من نوعها من عالم مارفل DC، بفيلم Black Adam، ومن ثم مشاركته فى Red Notice عبر شبكة قنوات نتفليكس بحلول عام 2020.