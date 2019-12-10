كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 05:55 مساءً - نشر الفنان المغربي ” سعد لمجرد ” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” صورة له تعود إلى مرحلة الطفولة .
والتي ظهر فيها سعد لمجرد في عمر ال 6 سنوات تقريبا .
وكتب في تعليقه على الصورة ممازحا المتابعين حول طريقة وقوفه أمام الكاميرا قائلا : ” كل شي على الوقفة ” .
وتفاعل المتابعون بشكل كبير على الصورة وانهالت التعليقات التي أثنت على براءته وعفويته .. والبعض وصفه ب ” المعلم الصغير ” .facebook
كانت هذه تفاصيل خبر فنان شهير يشارك صورته وهو طفلا .. خمنوا من هو ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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