فنان شهير يشارك صورته وهو طفلا .. خمنوا من هو ؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 05:55 مساءً - نشر الفنان المغربي ” سعد لمجرد ” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” صورة له تعود إلى مرحلة الطفولة .

والتي ظهر فيها سعد لمجرد في عمر ال 6 سنوات تقريبا .

وكتب في تعليقه على الصورة ممازحا المتابعين حول طريقة وقوفه أمام الكاميرا قائلا : ” كل شي على الوقفة ” .

وتفاعل المتابعون بشكل كبير على الصورة وانهالت التعليقات التي أثنت على براءته وعفويته .. والبعض وصفه ب ” المعلم الصغير ” .

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