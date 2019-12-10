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كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 05:55 مساءً - تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صوراً للفنان المصري سعد الصغير.
ولفت فيها الأنظار بالظهر إلى جانب ولديه.
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A post shared by Be4_aftr_ksa_kwt (@be4_aftr_ksa_kw_) on Dec 9, 2019 at 10:31am PST
وفوجئ الكثير من المتابعين بوسامة الأخيرين مشيرين إلى أن الفنان يبدو وكأنه شقيقهما أو صديقهما.
ومما جاء في التعليقات: “هو أصغر من أولاده” و”هو صغير وأولاده كبار” و”ما شاءالله مابين عليه عند ذا الشباب والله ويطلع منه سعد”.
ويشار إلى أن الصغير توجه مؤخراً إلى السعودية حيث من المتوقع أن يقيم حفلاً الخميس المقبل 12 ديسمبر 2019.
وهو ما أعلنه من خلال تعليق نشره على حسابه الخاص على التطبيق حيث كتب: “لأول مرة في جدة الفنان سعد الصغير يلا بينا نولع الدنيا يوم الخميس في انتظار أهل جدة”.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرفوا إلى ابنيّ سعد الصغير الشابين.. شاهدوا وسامتهما! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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