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كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 05:55 مساءً - تناقل عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة المصرية مي عز الدين أحدثت ضجة كبيرة في أوساط المتابعين.
وبدا أنها تعود إلى طفولتها حيث ظهرت فيها برفقة والدتها. وانطلقت على إثر هذا موجة واسعة من التعليقات التي ركزت على شكلها وعلى المقارنة بينه في الزمنين الماضي والحاضر.
وتناول بعض تلك التعليقات شكل الوالدة وأوجه الشبه بينها وبين ابنتها.
ويشار إلى أن الفنانة لفتت الأنظار في وقت سابق بعدما نشرت على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”صورة ظهرت فيها بنحافة ظاهرة.
وتساءل الكثير من المتابعين عن سبب ذلك وحققت الصورة أكثر من 293 ألف إعجاب في ساعات قليلة جداً بعد نشرها.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة من طفولة مي عز الدين مع والدتها تشعل المواقع.. شاهدوا كيف كانت! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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