بيرين سات وكنان دوغلو يحسمان مجددًا شائعات انفصالهما بهذه الطريقة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رصدت عدسات الصحافيين الفنانة التركية بيرين سات وزوجها كنان دغلو في مطار إسطنبول بعد عودتهما من إجازتهما التي استمرت لمدة أسبوع وقضياها سويًا في مدينة لوس أنجلوس.

وبعد محاولات كثيفة للصحافيين من أجل أخذ أي تصريح منهما حول علاقتهما وكيف عادت الأمور بينهما إلى طبيعتها أجاب كنان: " العطلة مرت بشكل جميل. إننا متعبون قليلاً، لنتحدث في وقت آخر".

وظهر الثنائي بإطلالة رياضية بسيطة، إذ ارتدى كلاهما بنطلونًا رياضيًا، فيما ارتدت سات "هودي" باللون الأبيض ووضعت القبعة الخاصة به على رأسها، أما كنان فارتدى "هودي" باللون الأسود ووضع قبعة صفراء.

وتأتي إجازة سات وزوجها دوغلو بعد رصدهما سويًا في أحد شوارع تركيا، في ظهور أنهى جميع أخبار طلاقهما والتوتر في علاقتهما.

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وشهدت علاقة الثنائي توترًا كبيرًا، وانتشرت العديد من الأخبار حول نيتهما الانفصال، إلا أنهما التزما الصمت أمام جميع هذه الأخبار، بالرغم من التأكيدات الكثيرة حول وجود مشاكل بينهما.

وبدأت الأخبار حول وجود خلافات بين الثنائي بعدما بدأت سات بنشر صور حبيبها السابق والتحدث عن التعب والخيانة والمشاكل، ليتم رصد كل منهما في أكثر من مناسبة لوحده دون الطرف الآخر، فيما أصر كل منهما على رفض الحديث عن علاقتهما حتى أنهما لم ينفيا وجود المشاكل والتزاما الصمت ورفضا التحدث بأي أمر يخص العلاقة.

وشوهدت سات في أكثر من مناسبة وهي في حال يرثى لها وبدت عليها علامات التعب والحزن، كما تجاهلت سات إحدى حفلات زوجها لتذهب لحضور حفل الدي جي الفرنسي ماجا والذي أقيم في اليوم نفسه وتظهر معه بلقطات وصفها البعض بالخاصة.

وبعد ظهور الثنائي سويًا في أكثر من مناسبة وذهابه في إجازة، تكهن الجمهور أن سات ودغلو قد منحا علاقتهما فرصة أخرى، وأنهما قد يكونان انفصلا من أجل الابتعاد عن المشاكل وليس بهدف الطلاق، وهو ما ساعد على عودتهما وترميم علاقتهما من جديد، وأثارت عودة الاثنين والتأكيد على حبهما فرح جمهورهما، معبرين عن سعادتهم لمنح زواجهما فرصة جديدة، خاصة أنهما يشكلان ثنائيًا مميزًا سويًا.