هل تنطلق نادين نجيم إلى العالمية بعدما احتفت بها الصحافة الإسبانية؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحدثت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم قفزة جديدة في مسيرتها الفنية بعدما تصدر اسمها الصحف الإسبانية بسبب متابعة الجمهور هناك لمسلسل "خمسة ونص" الذي تمت ترجمته إلى الإسبانية، وحظي بردود فعل واسعة.

وتنوعت العناوين في الصحف الإسبانية التي ألقت الضوء على المسلسل ونجمته نجيم؛ إذ كتبت صحيفة Diariosocial، إن الفنانة اللبنانية تعد النجمة التي تضيء داخل الشاشات وخارجها، وعملها يستحق التصفيق.

كما تطرقت الصحيفة الإسبانية إلى نجاحات نادين نجيم على مستوى الدراما في الشرق الأوسط، والتي استحقت نقلها وترجمتها إلى اللغة الإسبانية، وقد لاقت استحسان الجمهور في أمريكا اللاتينية أيضًا، واصفة جمال نادين بالجمال الغامض والآسر، وتحدثت عن امتلاكها وجهًا ملائكيًا يجمع ما بين الأمان والقوة، وذكرت أيضًا أن النجمة نادين هي أول فنانة عربية تم ترشيحها لجائزة أفضل ممثلة في مهرجان سيول الدولي عن دورها في مسلسل سمرا.

واحتفت نادين نجيم بردود الفعل وتصدر اسمها الصحف الإسبانية وعلقت: "منقول عن الجريدة الرسمية: Diariosocial ما في كلام بعبّر عن فرحتي بعد ما قرأت هلكلمات شكرًا من كل قلبي للرب لأنه عطول بيفتحلي بواب جديدة و محبة الناس هيي نعمة من السما شكراً كتير كتير أتمنى اعطي بعد اكتر واكتر على قد ما الله بقدرني مفاجأة كتير حلوة وشكرًا للصحافة بإسبانيا وشكرًا لجمهوري الحبيب".

وتعد ترجمة أعمال النجمة اللبنانية إلى الإسبانية الخطوة الأولى لنادين حتى تصعد إلى سلّم العالمية بحسب المتابعين، نظرًا لأنها تحظى بجماهيرية، وتمتلك الكاريزما المميزة، ولها مكانة كإحدى إيقونات الفن والجمال والموضة.

وتفاعل جمهور الفنانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما وصلت إليه نادين نجيم، مؤكدين أنها تستحق هذه الإشادة في الصحافة الإسبانية، كيف لا وقد أمتعتهم في جميع أدوارها بالمسلسلات التي شاركت بها، بينها "الهيبة وخمسة ونص"، لذا فليس غريبًا أن تخطف أنظار الجمهور الإسباني أيضًا.

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وتمنى محبوها أن يشاهدوا الفنانة في مسلسل أو عمل فني عالمي خلال الفترة المقبلة، وأن لا تُقتصر أعمالها عربيًا، نظرًا لامتلاكها المميزات التي تطرقت لها الصحيفة الإسبانية.

في غضون ذلك؛ ستكون نادين نجيم في دراما رمضان 2020 بشخصية جديدة غير معتاد عليها من قبل جمهورها، برفقة الفنان قصي خولي، وستكون الفنانة صاحبة منصب مهم في الدولة ولديها السلطة والقوة، واللافت أن ظهورها في المسلسل المنتظر سيكون من دون مكياج.

وتفيدُ التقارير بأنَّ الكاتب بلال شحادات لم ينتهِ بعد من نسج خيوط الرواية، وأنَّ المخرج فيليب أسمر يعكف على التعاون مع المنتج الصباح على اختيار الشخصيات المطلوبة لهذا السيناريو والذي يتطلب جهدًا إضافيًا، خصوصًا وأنَّ أسمر اشترط على الشركة إعطاءه الوقت الكافي لإتمام العمل.

وفي الوقت الذي نفى فيه المنتج صادق الصباح أن نجيم ستكون رئيسة مكتب الجرائم الإلكترونية وحماية الملكية الفكرية في قوى الأمن اللبناني الداخلي، رفض كذلك الحديث عن شخصيتها تحديدًا، لافتًا إلى أن دورها سيكون مفاجأةً منتظرة للجمهور.

ويشارك قصي خولي زميلته نادين نجيم للموسم الثاني على التوالي، بعدما حقق الثنائي نجاحًا لافتًا في مسلسل "خمسة ونص" الذي تم عرضه في دراما رمضان 2019، وعليه فإن الجمهور متحمس لمسلسلهما الجديد الذي سيعرض عبر شاشة MBC.