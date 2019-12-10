حفل الهضبة في موسم الرياض "للكبار فقط" ومفاجأة للجمهور بشأن التذاكر

أعلنت هيئة الترفية برئاسة المستشار تركي آل شيخ، عبر منصتها المختلفة عن طرح تذاكر حفل الهضبة عمرو دياب، بموسم الرياض المقرر إقامته يوم 14 كانون الأول/ديسمبر المقبل، على مسرح أبو بكر سالم.وبعد أقل من 24 ساعة على طرح التذاكر على المواقع الرسمية التي خصصتها هيئة الترفية، تفاجأ جمهور الهضبة بنفاد جميع تذاكر الحفل عدا تذاكر الوقوف فقط

جدير بالذكر أن هذا الحفل يعد الحفل الثاني للهضبة بموسم الرياض، بعد أن سجل حفله الأول في 7 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إقبال جماهيري ضخم، ليتعدى الحضور 30 ألف، وما ما دفع الهيئة لإصدار 12 فئة من التذاكر للحفل الجديد. وتفاجأ جمهور الهضبة ممن هم أقل من 13 عاماً، أنهم محرمون من حضور الحفل.

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