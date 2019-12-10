تعرف على موعد جنازة سمير سيف في كنيسة السيدة العذراء بعد تعرضه لأزمة قلبية

القاهرة - لايف ستايل
ودع الوسط الفني المخرج سمير سيف الذي توفي إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 72 عاما.ومن المقرر أن يقام القداس الجنائزي على جثمان المخرج الكبير اليوم في تمام الساعة الثانية ظهرًا في كنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف.ويعد سمير سيف واحدا من أهم مخرجي السينما المصرية تعاون مع كبار النجوم في العديد من الأعمال الناجحة مثل "المشبوه" مع عادل إمام وسعاد حسني وبعد نجاح هذا الفيلم تعاون مع الفنان عادل إمام في أعمال اخرى مثل "النمر والأنثى" و"الهلفوت" و"احترس من الخط" و"شمس الزناتى".
كما تعاون مع الفنان نور الشريف في أعمال مثل "غريب في بيتي وعيش الغراب". ووصلت أعماله الفنية إلى نحو 200 عمل فني بين السينما والتليفزيون.ولد سمير سيف في 23 تشرين الثاني/أكتوبر من عام 1947، وتخرج في المعهد العالي للسينما عام 1969 بتقدير امتياز ليجرى تعيينه بالمعهد، وعمل مساعدًا في بداياته الفنية لعدد من كبار المخرجين مثل شادي عبدالسلام، يوسف شاهين وحسن الإمام.
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