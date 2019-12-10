أنجيلينا جولي تُفاجِئ ممثلاً وشم رسمها على ذراعه







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: فاجأت الممثلة الأميركية ​أنجلينا جولي​ الممثل البريطاني الصاعد ​أليكس توماس سميث​، بلقاءٍ حصري في كواليس المسرحية الموسيقية "Dear Evan Hansen" التي يشارك ببطولتها.

ووصفته بـ"المُعجب السوبر" بسبب حبه الشديد لها لكونه وشم رسم وجهها على أعلى ذراعه اليسرى بحسب ما نقلت عنها الصحف التي تداولت الخبر.

وعبّر أليكس عن سعادته بهذا اللقاء ناشراً الخبر عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي بمجموعة من الصور التي إلتقطها معها، وبدا في واحدة منها وهو يرفع كُمّه ليعرض وشم صورتها وهي تضع سيجارة بفمها.

وعلّق كاتبا بالإنجليزية، ما معناه بالعربية:"اليوم جاءت أنجيلينا جولي إلى مسرحية Dear Evan Hansen، وأريتها وشمي الذي رسمته الرائعة كورتني لويد وقد أحبّته، وقّعته وقبّلتني على خدي، وقالت بأنّها ستعود لحضور عرض إيفان". وتابع أليكس تعليقه قائلًا: "لن أُشفى من هذا الولع على أبداً"!

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