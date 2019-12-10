كارلا حداد تتساءل عن انتشار الطوفان في كل المناطق اللبنانية







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تساءلت الإعلامية كارلا حداد عن أسباب الفيضانات التي أغرقت الطرقات اللبنانية في تغريدةٍ عبر صفحتها الخاصة على "تويتر"عن سبب الطوفان الذي عمّ كل المناطق اللبنانية، مشككة بوجود نية خفية بافتعال الأزمات. وسألت: "ليش السّنة عم بتطوف بكلّ المناطق اللّبنانية؟"

وأضافت أنها تشعر بوجود لعبة غير نظيفة وسط ضياع السبب الحقيقي لتراكم الأزمات أمام المواطن اللّبناني الذي يدفع الثمن وهو متروك أمام التحليلات وسط ضياع يدفعه لرمي التهم بكل الاتجاهات.



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