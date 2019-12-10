شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد قبلات ذا روك لزوجته قبل عرض Jumanji: The Next Level والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد قصة حب استمرت 12 عاما، تزوج دواين جونسون الشهير بـ " The Rock " من لورين هاشيان، وأصبح تواجدها على السجادة الحمراء بأي احتفالية أو عرض أكثر ما يلفت الأنظار و يجعل عدسات المصورين تتركز بنسبة كبيرة على الزوجين.

حضر أمس جونسون و لورين هاشيان عرض فيلم " Jumanji: The Next Level " و الذي أقيم في هوليوود ، و قد داعب جونسون زوجته قبل عرض الفيلم ليقبلها أمام عدسات المصورين .

ظهرت لورين هاشيان مرتديه ملابس باللون الأحمر الآمع من تصميم دار أزياء " Retrofete " ووصل سعره الي 447 جنية استرليني .

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