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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد قبلات ذا روك لزوجته قبل عرض Jumanji: The Next Level والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد قصة حب استمرت 12 عاما، تزوج دواين جونسون الشهير بـ " The Rock " من لورين هاشيان، وأصبح تواجدها على السجادة الحمراء بأي احتفالية أو عرض أكثر ما يلفت الأنظار و يجعل عدسات المصورين تتركز بنسبة كبيرة على الزوجين.
حضر أمس جونسون و لورين هاشيان عرض فيلم " Jumanji: The Next Level " و الذي أقيم في هوليوود ، و قد داعب جونسون زوجته قبل عرض الفيلم ليقبلها أمام عدسات المصورين .
ظهرت لورين هاشيان مرتديه ملابس باللون الأحمر الآمع من تصميم دار أزياء " Retrofete " ووصل سعره الي 447 جنية استرليني .
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