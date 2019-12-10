شكرا لقرائتكم خبر عن سعد لمجرد يستعيد ذكريات الطفولة بصورة من الزمن الجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المطرب المغربي سعد لمجرد، على مشاركة جمهوره بصورة من دولاب ذكرياته، بمرحلة طفولته، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، والتي لقيت إعجاب كبير من قبل جمهوره ومتابعيه من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وفى سياق متصل يعود الفنان المغربي سعد لمجرد للغناء بالحفلات، بعد غياب 3 سنوات، وذلك بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات "موسم الرياض"، يوم 18 ديسمبر الجاري، وكتب معلقاً على إحدى الصور " سعيد أحبائي بعودتي قريبا للخشبة سأوافيكم قريبا إن شاء الله بالتواريخ".

وبحسب تصريحات للمستشار تركي آل الشيخ، فإن النجمة اللبنانية ميريام فارس، إضافة إلى فرقة ميامي، سيرافقان النجم المغربي سعد لمجرد في حفلته المقبلة يوم 18 الجاري، والمقرر إقامتها على مسرح محمد عبده في بوليفارد.