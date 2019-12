شكرا لقرائتكم خبر عن قبل 6 أشهر من عرض الجزء الثاني.. مخرجة Wonder Woman تلمح لجزء ثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد ساعات من طرح التريلر الرسمي الأول لفيلم الأكشن والخيال Wonder Woman 1984، المقرر عرضه يوم 5 يونيو عام 2020 في دور العرض السينمائي، أكدت المخرجة والكاتبة باتي جينكينز على أن قصة الجزء الثالث من الفيلم جاهزة للبدء في تصويرها.

وبحسب صحيفة فاريتي، فان مخرجة فيلم Wonder Woman 1984، أكدت هى وفريق عملها اثناء تواجدها في مؤتمر CCXP، في البرازيل أن الجزء الثالث من القصة الشهيرة جاهز وتم الانتهاء من كتابة السيناريو الخاص به وفي انتظار الضوء الأخضر لتصويره.

وعلى سياق متصل حظى التريلر الأول لفيلم النجمة العالمية جال جادوت، على ما يقترب من 5 ملايين مشاهدة خلال 12 ساعة تقريبًا من نشره على قناة الشركة بموقع يوتيوب.

وكان قد نجح الجزء الأول من الفيلم الذى عرض عام 2017، فى تحقيق إيرادات بلغت 820 مليون دولار طوال فترة عرضه فى السينمات، بينما كانت تكلفة إنتاجه 120 مليون دولار.

الفيلم بطولة النجمة جال جادوت (Batman v Superman: Dawn of Justice، كريس باين بطل سلسلة Star Trek، روبن رايت الحاصلة على جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة فى المسلسل التليفزيونى House of Cards، ودانى هوستون (Robin Hood)، الفيلم سيناريو وحوار ألان هاينبرج، وإخراج باتى جينكينز المرشحة لجائزة برايم لأفضل مخرجة عن مسلسل The Killing.