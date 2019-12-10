شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تنعى سمير سيف: مخرج مبدع ومعطاء وإنسان كريم وبشوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة الكبيرة يسرا، المخرج الكبير الراحل، سمير سيف، والذى رحل عن عالمنا مساء أمس بشكل مفاجئ، الأمر الذى صدم الوسط الفني، حيث قدم سيف العشرات من الأفلام السينمائية الخالدة في ذاكرة السينما المصرية.

وقالت النجمة يسرا عبر حسابها على "انستجرام"، "البقاء لله في المخرج المبدع والمعطاء والإنسان الكريم البشوش.. أستاذنا كلنا د. سمير سيف. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته"



يسرا

يذكر أن يسرا تستعد لدراما رمضان 2020 من خلال مسلسل أعلن عن تفاصيله السيناريست مدحت العدل، والذى سيحمل اسم "بيت العيلة" حيث تقوم بدور السيدة المصرية التى تقف بجوار زوجها، وبعد سنوات يريد أن يتزوج عليها لشعوره بالملل وأنه بحاجة للتغيير.

كان آخر أعماله الفيلم العربى" أوغسطينوس بن دموعها"، والذى جمع من خلاله مجموعة كبيرة من فنانى الوطن العربى، منهم عائشة بن أحمد من تونس، بالإضافة إلى كل من أمين بن سعد وعماد بن شندي وبهية الراشدي ونجلاء بن عبد الله وعلي بن نور، ورؤية هنري عوني وقصة: عماد دبور وسيناريو وحوار سامح سامى، وموسيقي سليم دادة.