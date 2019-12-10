شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "الطوق والأسورة" كامل العدد بقاعة الفن الرابع بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح عن سعادته البالغة باستقبال الجمهور التونسى لعرض "الطوق و الأسورة" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفنى للمسرح، والمشارك ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان أيام قرطاج المسرحية المقام حاليا بتونس، حيث امتلأت قاعة الفن الرابع عن آخرها أثناء تقديم العرض، و كانت تحية الجمهور لمبدعى العرض عقب انتهائه صورة مشرفة للمسرح المصرى ككل.

جدير بالذكر أن عرض "الطوق و الأسورة" قدم مساء أمس الاثنين على قاعة الفن الرابع مرتين متتاليتين فى تمام الثالثة و السابعة مساء، أعقب العرض ندوة تطبيقية حلل فيها الناقد الكبير محمد الروبى العرض وعناصره المختلفة، وتم فتح النقاش فيها بين الجمهور وصناع العمل.

يذكر أن عرض " الطوق و الأسورة" قدم للمرة الأولى فى الدورة الثامنة لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى 1996 ، وحصل مخرجها ناصر عبد المنعم على جائزة أفضل إخراج فى المسابقة الرسمية للمهرجان ، وهى الجائزة الأولى لمصر فى المهرجان ، و تمت إعادة إنتاج العرض فى عام 2018 ضمن الإحتفال باليوبيل الفضى للمهرجان التجريبى ،و شارك العرض ضمن العروض المتنافسة على جائزة سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمى بمهرجان المسرح العربى الذى نظمته الهيئة العربية للمسرح فى يناير 2019 ، وحصل العرض على جائزة أفضل عرض عربى ، لتصبح أول جائزة لعرض مصرى فى المهرجان العربى، و تم عرضه بهذه المناسبة كعرض الافتتاح فى أيام الشارقة المسرحية بدولة الإمارات ، كما شارك فى شهر أغسطس الماضى بالمهرجان القومى للمسرح المصرى بدورته ال١٢.

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" الطوق و الأسورة" تدور أحداثه فى صعيد مصر حيث يصور العرض معاناة الأسرة الفقيرة التى تعانى من الحرمان والفقر و تصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية، العرض عن رواية يحيى الطاهر عبدالله، دراماتورج سامح مهران، ومن بطولة فاطمة محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكرى، شريف القزاز، شبراوى محمد، محمد حسيب، سارة عادل، سلمى عمر، سارة مصطفى، نائل على، غناء كرم مراد، عازف الربابة إبراهيم القط و فرقته، ديكور محيى فهمي، أزياء نعيمة عجمى، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبد المنعم ، ومن إخراج ناصر عبد المنعم.