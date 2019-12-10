شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نجوم الفن يشاركون فى تشييع جنازة المخرج سمير سيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم الفن على المشاركة فى تشييع جنازة المخرج الراحل سمير سيف، من كنيسة العذراء مريم بأرض الجولف فى مصر الجديدة، وكان فى مقدمتهم النجمة ليلى علوى، وإلهام شاهين، وسمير صبرى، ومحمود حميدة، ودلال عبد العزيز وميرفت أمين ومحمود قابيل وعايدة رياض.

كما حضر الجنازة أيضاً الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين والكاتب الكبير وحيد حامد ونجله المخرج مروان حامد والفنانة ندى بسيونى وعايدة رياض وانجى شرف ونبيل عيسى والمخرجان يسرى نصر الله وأمير رمسيس ، ومنير مكرم المخرج على ادريس والفنان محمد التاجى والمنتج محسن علم الدين.

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يذكر أن المخرج سمير سيف هو واحد من أهم مخرجى السينما المصرية، الذين قدموا أعمالا شديدة التميز مع كبار النجوم مثل "المشبوه"، للزعيم عادل إمام وسعاد حسنى، وبعد النجاح الكبير لهذا الفيلم، قدم العديد من الأفلام الهامة للزعيم عادل إمام منها "النمر"، والأنثى" و"الهلفوت" و"احترس من الخط" و"شمس الزناتى"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز فى فيلم "سوق المتعة"، ومع النجم الكبير الراحل أحمد زكى فى فيلم "معالى الوزير"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل نور الشريف فى فيلمى "غريب فى بيتى" و"عيش الغراب".

كان آخر أعمال المخرج الفيلم العربى" أوغسطينوس بن دموعها"، والذى جمع من خلاله مجموعة كبيرة من فنانى الوطن العربى، منهم عائشة بن أحمد من تونس، بالإضافة إلى كل من أمين بن سعد وعماد بن شندي وبهية الراشدي ونجلاء بن عبد الله وعلي بن نور، ورؤية هنري عوني وقصة: عماد دبور وسيناريو وحوار سامح سامى، وموسيقى سليم دادة.