شكرا لقرائتكم خبر عن عمر طلعت زكريا يقدم فيلما يحكى قصة حياة والده الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عمر نجل الفنان الكوميدى الراحل طلعت زكريا، عن تقديم فيلم يحكى قصة حياة والده ويرصد مرحلة شبابه، وتحدث عمر، في أحد اللقاءات التلفزيونية، برنامج "عرب وود"، أنه سيجسد دور والده في الفيلم الذي يحكي قصة حياته قبل الشهرة ومواقف تعرض لها، وكتب عمر عبر حسابه على استجرام، قائلا:" على الله التساهيل".

منذ ما يقرب من الشهرين، رحل عن عالمنا الفنان الكبير طلعت زكريا، متأثرا بمرضه، الأمر الذى أصاب الوسط الفنى، وكذلك جمهوره بصدمة شديدة، حيث تمتع طلعت زكريا طيلة حياته بحب الجمهور، بخلاف اجادته فى الأدوار التي كان يقدمها، مهما اختلف حجمها، وسواء كانت بطولة مطلقة أو مشاركة في البطولة.