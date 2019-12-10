شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ليام باين يلتقى معجبيه خلال توقيع ألبومه الغنائى الجديد فى مانشستر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يروج حاليا النجم العالمي ليام باين ألبومه الغنائي الجديد والذي يحمل اسم " LP1 "، حيث التقى النجم الشهير البالغ من العمر ( 26 عام ) بعدد من محبيه و معجبيه، وذلك خلال توقيعه على نسخ من ألبومه الجديد وذلك فى أحد المتاجر الكبرى الموجودة في مانشستر بإنجلترا.

التقى المغني السابق بفريق " One Direction " والبالغ من العمر 26 عاما ببعض المعجبين المحظوظين الذين اشتروا نسخًا من الألبوم الجديد والذي التقط معهم عددا كبيرا من الصور التذكارية إضافة إلى توقيعه على الأوتوجرافات الخاصة بهم.

يذكر أن ليام أطلق الألبوم يوم الجمعة الماضي ، ولاقي اعجاب قطاع كبير من المعنيين بالموسيقي و الغناء من مختلف الأعمار .

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ليام باين (2)



ليام باين (3)