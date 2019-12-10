شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله في عيد ميلاد زوج ابنته: كل سنة وأنت وحفيدي.. وبنتي بخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان صلاح عبد الله، على الاحتفال بعيد ميلاد عمرو إباظة، زوج نجلته، بنشر صورة لهما اثناء عقد القران علي نجلته، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام.

وقال عبد الله على الصورة التي نشرها منذ قليل " إمبارح كان عيد ميلاد عمرو أباظه أبو مُراد، كل سنة وإنت وبنتي وحفيدي طيبين وبقولك يا عمورة من ساعة هذه الصورة وإنت بقيت إبني يابني".

ويشارك الفنان صلاح عبد الله في فيلم "صندوق الدنيا" مع الفنانة رانيا يوسف، وعدد كبير من النجوم على رأسهم خالد الصاوى، باسم سمرة، عمرو القاضى، أحمد كمال ويضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامى مغاورى والفيلم تأليف وإخراج عماد البهات، وتدور أحداث الفيلم حول عدد من الحواديت والقصص، ويحكي قصص مختلفة وشرائح من المجتمع في كيفية التعامل مع الحياة فى النجاح أوالفشل.