شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم La Casa de Papel يروجون للموسم الجديد من البرازيل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد ساعات من الإعلان عن توقيت عرض الموسم الرابع لمسلسل الدراما الإسبانى La Casa de Papel، المقرر عرضه يوم 3 إبريل المقبل، يخوض أبطال العمل الإسبانى الشهير رحلة للترويج للموسم الجديد بدأت من البرازيل.

وحرصت الممثلة الإسبانية آستير هولى، صاحبة شخصية "مونيكا" فى أحداث المسلسل، على نشر مجموعة من الصور اثناء لقائهما مع الجمهور فى مدينة ساوباولو البرازيل، عبر حسابها الشخصى بموقع الصور إنستجرام.

ومن المقرر أن يشهد الموسم القادم بداية جديدة للعصابة التى وضعت فى مأزق كبير نهاية الموسم الماضى بعد تدميرها لعربات الشرطة بالمدافع وظهورهم كأفراد عصابة حقيقة عكس ما كانوا يروجون بأنهم ضمن الشعب.

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مسلسل La Casa De Papel تم طرح أولى حلقات الموسم الأول منه فى 2 مايو من عام 2017، ودار حول "البروفيسور" الذى قام بلم شمل مجموعة من أمهر اللصوص فى المدينة، لكى يُكون منهم مجموعة لسرقة البنك الإسبانى المركزى، وبحسب المسلسل فإن اخفاء شخصيتهم استخدمت العصابة ماسك "دالي" لعدم الكشف عن اشخصاهم أثناء سيطرتهم على البنك، ومن ثم أصبح الماسك ذو طابع يُشير إلى التحدى والاحتراف، ومع انقلاب أحداث المسلسل، تحمس بعض من الجمهور المتابع للمسلسل بسبب ذكاء قائدهم الفائق "البروفيسور".

La Casa De Papel