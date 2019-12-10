في 2019.. نادية الجندي أحدث المنضمين لـ"تويتر" و"الحلفاوي" يتفوق على "هنيدي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

مع اقتراب عام 2019 من نهايته، يستعرض "تويتر" أهم الأحداث التي شهدتها المنصة خلال العام عن طريق استخلاص البيانات من التغريدات والهاشتاجات وتحليلها وتسليط الضوء على أبرز القصص التي قادت المحادثات العامة حول قطاع الترفيه في مصر.

وبحسب بيان صادر عن المنصة، شهدت قائمة أكثر المشاهير التي تمت الإشارة إليهم في مصر عدداً من التغيرات في التصنيف على مدار السنوات الثلاث الماضية. وشهد العام الحالي ظهور الممثلين صلاح عبدالله وأحمد صلاح حسني في المراكز الأربعة الأولى، بينما ارتقى الممثل نبيل الحلفاوي إلى القمة، وانتقل الفنان الكوميدي محمد هنيدي إلى المركز الثالث.

2017

1. الفنان محمد شاهين

2. الفنان محمد عباس

3. الفنانة رنا سماحة

4. الفنان مينا عطا

2018

1. الفنان محمد هنيدي

2. الفنان نبيل الحلفاوي

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3. الفنان يوسف الشريف

4. الفنان محمد رمضان

2019

1. الفنان نبيل الحلفاوي

2. الفنان صلاح عبد الله

3. الفنان محمد هنيدي

4. الفنان أحمد صلاح حسني

كما شهد عام 2019 انضمام الممثلة المصرية نادية الجندي إلى المنصة. بينما كانت تغريدة الفنان الكوميدي المصري محمد هنيدي عن وفاة الفنان القدير عزت أبو عوف أحد أبرز تغريدات المشاهير تفاعلاً.

وفيما واصل شهر رمضان تصدره لأكثر "الهاشتاجات" تصدراً للمحادثات المرتبطة بأحداث، اجتاح هوس Game of Thrones البلاد، وتصدر هاشتاج #GameofThrones أكثر التغريدات عن مسلسل تليفزيوني.

أبرز لحظات تحدي المشاهير في مصر

تضمنت أهم اللحظات التي شهدها تحدي المشاهير، #10YearsChallenge، تغريدات من عدة شخصيات مثل الممثل والمطرب محمد عطية، والممثل إدوارد، والممثلة منة فضالي، والممثل حسن الرداد.