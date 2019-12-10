كريم قاسم ينشر صورًا من رحلته لـ "فرنسا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان كريم قاسم مجموعة من الصور، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال رحلته لـ"فرنسا".

وظهر "قاسم" في الصور من أحد الأماكن السياحية في روستريل بفرنسا.

وكان الفنان الشاب قد سافر إلى فرنسا الشهر الماضي، للمنافسة بفيلم "ليل خارجي" للمخرج أحمد عبدالله السيد في مهرجان السينما الإفريقي FCAPA حيث ينافس في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الفترة ما بين 8 وحتى 13 نوفمبر.

وينتظر كريم قاسم عرض مسلسله "مملكة إبليس"، كما يستعد الآن للجزء الثاني من فيلم "أوقات فراغ"، ومن أحدث أعماله بطولة حكاية بعنوان "مين طفى النور" في مسلسل "نصيبي وقسمتك3"، بطولة فيلم "ولاد رزق2".