أحمد حسن راؤول يكشف تفاصيل أغاني مسرحية "ياتصيب يا تخيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعرب الشاعرأحمد حسن راؤول، عن سعادته بكتابة أغاني مسرحية "ياتصيب يا تخيب"، بطولة الفنانة سمية الخشاب، والفنان أحمد آدم.

ومن المقرر عرض المسرحية بالمملكة العربية السعودية أيام 12 و13 و14 ديسمبر الجاري، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ثم يومي 19 و20 بالدمام بدار معارض الظهران الدولية.

وقال "راؤول" في تصريح خاص لمصراوي: "كتبت للمسرحية 3 أغاني، الأولى جماعية بإفتتاح العرض، والثانية بالمنتصف وهي دويتو يجمع أحمد آدم وسمية الخشاب، أما الثالثة فهي أغنية مبهجة تقدم بالختام، ويغنيها كل المشاركين بالعمل، وهي تحمل الرسالة التي يطرحها العرض".

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وأضاف: "بدأت العمل على أغاني المسرحية من حوالي عشرة أيام فقط، وبمجرد أن عرض علي الملحن هيثم الخميسي التعاون معه، وبحكم التفاهم الذي يجمعنا وخبرات سابقة لي في كتابة أغاني للمسرح مع الفنان سامح حسين، ومسلسل (النص التاني) للفنان حجاج عبدالعظيم، إلى جانب الثقة والدعم الذي وجدناه من المخرج محسن رزق ونجوم المسرحية، انتهينا مساء أول أمس الأحد من تسجيل الأغاني، وهي بالمناسبة أول تعاون لى مع سمية الخشاب وأحمد آدم".

وتابع: "ما يميز العمل على أغاني المسرحيات، أنها تمنح مساحة أكثر للإبداع عن أي نص غنائي عادي، إذ تتيح لي إضافة جمل وإفيهات كوميدية الطابع، وهو ما لا يتوفر بالأغنية العادية".

المسرحية بطولة أحمد آدم، سمية الخشاب، حجاج عبدالعظيم، مروة عبدالمنعم، مصطفى هريدي، نانيتا، ومن تأليف محمد نبوي، وعلاء حسن، وإخراج محسن رزق، وأشعار وكلمات أغاني أحمد حسن راؤول، ألحان وموسيقى هيثم الخميسي، وديكور حمدي عطية.