"رسالة حب".. خطيبة محمود العسيلي تحتفل بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، خطيبة الفنان محمود العسيلي على الاحتفال بعيد ميلاده، الذي يوافق اليوم 10 ديسمبر

ونشرت أمنية مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد للرجل الذي يملك قلبي، عمودي الفقري، شكرًا لن يكون أبداً كافيًا للتعبير عن امتناني لكل الحب الذي أعطيته لي، إن الحصول على شريك رائع واحدة من أعظم الهدايا التي قدمتها لي في حياتي، شكرًا لك على تشجيعي دائمًا على الإيمان بنفسي ودفعي دائمًا للأمام، أنت كل ما أتمناه، عيد ميلاد سعيد لحبي الأبدي".

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واحتفل محمود العسيلي بخطوبته على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، بإحدى قرى الساحل الشمالي، في شهر يوليو الماضي.

ويحتفل الفنان محمود العسيلي بعيد ميلاده الـ37، إذ إنه مواليد 10 ديسمبر عام 1982.

ويستعد الفنان محمود العسيلي ، لإحياء حفل غنائي بالقاهرة، يوم 14 ديسمبر، في الجامعة الألمانية، بمشاركة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.