تراند اليوم : بالصور.. « كيم كاردشيان» الخليج: «أنا نمبر وان»

بسبب الشبه الكبير في الوجه والجسم بينها وبين كيم كاردشيان، أطلق الجمهور الخليجي على الفنانة البحرينية فاطمة عبد الرحيم «كيم كاردشيان» الخليج.

وتثير الفنانة البحرينية الجدل من وقت لآخر خاصة بعد خلافها الأخير مع الفنانة مي العيدان والي تحول إلى حرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لم يخلو من التشهير والفاضائح.

الفنانة فاطمة عبدالرحيم، ترى نفسها أنها رقم واحد بين نجمات البحرين، وقالت إنها ترى نفسها الممثلة الأولى في مملكة البحرين، وذلك لأنها النجمة الوحيدة في الخليج الحاصلة على أكثر الجوائز في السينما والتلفزيون والمسرح والإذاعة، وبالنسبة إليها النجومية تقاس بهذا المعيار، خصوصاً إذا جاءت من مهرجانات مهمة ومرموقة.

وكشفت الفنانة البحرينية عن إلتزامها بالتردد الى مراكز التجميل، للحفاظ على شكلها الخارجي، وقالت: "أزورها بين الحين والآخر، لأني ملتزمة ببرامج الليزر، الخاصة بنضارة البشرة وصحة الشعر"، إلا أنها ليست نادمة على أي خطوة تجميلية قامت بها، لأنها لم تخضع لمشرط الأطباء.

وفاطمة عبدالرحيم من مواليد 15 أكتوبر عام 1975، وإسمها بالكامل فاطمة عبد الرحيم الجناحي.

في رصيدها أكثر من 50 مسلسلاً تلفزيونياً و10 مسرحيات و6 أفلام، وحاصلة على جائزة أفضل ممثلة دور ثاني في مهرجان الخليج المسرحي، وشهادة تقدير من مهرجان دبي السينمائي، كأفضل ممثلة.

تزوجت فاطمة عبد الرحيم مرة واحدة من والد ولديها "نوح" و"ليال"، إلا أن علاقتهما لم تستمر وحصل الطلاق.

تقول فاطمة إنها رفضت عروض الزواج بالجملة، وذلك لان الزواج مرة ثانية يكون أصعب في ظل وجود الأولاد، الذين أصبحوا أكبر من قبل، إلا أن الموضوع يبقى ضمن إطار القسمة والنصيب.

وكانت فاطمة عبد الرحيم قد دخلت في علاقة حب بعد طلاقها، إلا أن مشروع الزواج لم يكتمل، وعلى هذا الأساس تقوم بتربية ولديها بمساعدة والدتها، لكي تستطيع التوفيق بين عملها وعائلتها.

















