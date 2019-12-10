تراند اليوم : "عارية تمامًا والرغاوي تغطى الأماكن الحساسة".. فنانة شهيرة تتخطى كل الحدود

صدمت فنانة شهيرة متابعيها في العالم العربي، ونشرت صورة جريئة متخطية كل الحدود، حيث بدت تجلس عارية تمامًا فيما تخطي "رغاوي الشامبو" الأماكن الحساسة فقط.وواصلت الفنانة السورية إنجي خوري إثارة الجدل، بسبب جرأتها المعتادة ونشرت صورًا وفيديوهات عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، تظهر فيها شبه عارية وتؤدي حركات إباحية، وكان من بين الصور هذه الصورة التي تخطت فيها كل الحدود.واتهمها البعض بتعمد استفزاز الناس واستعراض جسدها من أجل الشهرة، فيما وجه لها البعض شتائم وألفاظ نابية متهمين إياها بالفنانة الإباحية.وانتشرت أمس عبر وسائل التواصل الاجتماعي شائعة مفادها، أن الفنانة السورية انجي خوري قد قدم لها عرض للمشاركة في بطولة مسلسل الهيبة رفقة كل من تيم حسن و ديمة قندلفت و منى واصف و عادل كرم في الجزء الرابع القادم من المسلسل الرمضاني الشهير، لكن مخرج العمل سامر البرقاوي نفى الخبر جملا و تفصيلا و أكد عدم سماعه باسم الفنانة السورية خوري و سأل عن تاريخها الفني و مسلسلاتها في دليل واضح عن عدم سماعه باسمها في الوسط الفني.

— انجي خوري - Angie Khoury (@iAngieKhoury)

— انجي خوري - Angie Khoury (@iAngieKhoury)