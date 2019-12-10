كالفين هاريس وفرقة ماجور ليزر يشعلون موسم الدرعية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - كشف حساب موسم الدرعية في موقع تويتر عن إقامة حفلة موسيقية عالمية ضمن فعالياته الجارية حالياً، يحييها كلٌّ من كالفين هاريس، وفرقة ماجور ليزر، الجمعة المقبل 13 ديسمبر، في مهرجان الدرعية الموسيقي.

وطلب الحساب الذي يؤمن بيع التذاكر من الراغبين في حضور الحفلة عدم اصطحاب الأطفال أقل من ست سنوات معهم.

ويصل سعر تذكرة كبار الشخصيات إلى 1500 ريال، بينما تبلغ تذكرة الدائرة الذهبية 995 ريالاً، فيما يصل سعر الدخول العام إلى 295 ريالاً.

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وكالفين هاريس منسق موسيقى معروف "دي جي" ومغنٍّ ومنتج وكاتب أغانٍ، اشتهر بأغانيه الفردية، مثل "وي فاوند لوف"، و"ذيس إز ‏وات يو كيم فور"، و"سمر"، و"فيلز سو كلوز"، و"فيلز"، وحققت أغنيته مع النجمة ريانا نجاحاً عالمياً باهراً، وضعته في المركز ‏الأول في لائحة البيلبورد الأمريكية لأفضل 100 أغنية، وقد أصدر حتى الآن خمسة ألبومات، ويدير شركة تسجيلات خاصة به "فلاي آي ‏ريكوردز"، أسَّسها عام 2010.‏

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أما ماجور ليزر، فهي فرقة مختصة في موسيقى الرقص الإلكترونية، وتتألف من ثلاثة أعضاء، هم: منتج التسجيلات ديبلو، ومنسقا الأغاني "دي جي" والشي فاير، وآب درامز، وتتنوع الموسيقى التي تقدمها الفرقة، حيث تمزج بين موسيقى الريجي، والدانسهول، والريجيتون، والسوكا، والهوس، والمومباتون. ‏أصدرت حتى الآن ثلاثة ألبومات كاملة، هي: "جانز دونت كيل بيبول.. ليزرز دو" عام 2009، و"فري ذا يونيفيرس" في 2013، و"بيس ‏إز ذا ميشن" في 2015، كما أصدرت خمسة ألبومات محدودة الأغاني، منها "آبوكاليبس سوون" في 2014، وتضمَّن مشاركة ‏أصوات مغنيين، منهم فاريل ويليامز، وشون بول، وألبوم "نو نو بيتر" عام 2017، وظهرت فيه المغنية الأمريكية الكوبية ‏كاميلا كابيلو، وكوافو، وترافيس سكوت، وجي بالفين.

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