طلاق النجوم في 2019: سمية الخشاب وياسمين عبد العزيز وحلا شيحا وشيري عادل الأبرز

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - طلاق في الفجر، وجلسات تصوير ساحرة للنجمات المطلقات، وحملات دعم للمطلقات من زميلات النجومية تلعن الزواج والرجال، وإعلان متأخر جدا ومفاجيء عن حالات طلاق وقعت منذ سنوات، هذا حصاد طلاق النجوم في العام 2019، سمية الخشاب صاحبة أعنف طلاق بعد اتهامها لزوجها أحمد سعد بالشروع في القتل بينما احتفظت شيري عادل بصداقة طليقها لدرجة السير معا على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة!!

سمية الخشاب احتفلت بطلاقها من أحمد سعد بإطلالة باللون الأصفر

الظاهرة اللافتة في العام 2019 هي إطلاق النجمات المطلقات جلسات تصوير باللون الأصفر ابتهاجا بالمناسبة وتأكيدا لمقولة "كل ما تطلق تحلو" وهو ما تكرر مع النجمة سمية الخشاب ومن بعدها المطربة ساندي والفنانة ياسمين عبد العزيز رغم تأكيدها أن الطلاق حدث رسميا منذ العام، وكانت ظاهرة اطلالات اللون الأصفر قد بدأت مع بيجاما الفنانة غادة عادل وقت إعلان طلاقها من المخرج مجدي الهواري.

ياسمين عبد العزيز أعلنت انفصالها بعد عام من حدوث الطلاق

تسريب أخبار الطلاق لتشويه صورة النجوم

شهد العام 2019 استمرار لظاهرة طلاق النجوم وتسريب خبر الطلاق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما فعلته ندي محمود زوجة نجم مسرح مصر علي ربيع التي كشفت عن طلاقها عبر عدة منشورات عبر الفيس بوك وإنستقرام استهدفت كشف حقيقة زوجها وتدخل حماتها في تفاصيل حياتها العائلية، وبدأت المعركة مع المنشور الأول لها عبر حسابها بموقع الفيس بوك قائلة: أمك ثم أمك ثم أمك، وإن قالت لك طلق مراتك واطردها من بيتها هي وبنتك متترددش يا قلب أمك، شكرًا أنا وبنتك خصيمك يوم القيامة".

وانهالت التعليقات من صديقات مقربات منها طالب بعضهم بمسح المنشور ومنح زوجها مساحة من الوقت لتدارك الأمر مع تلميحات بأنه لا يجوز التعليق على الأمر استنادا لرواية الزوجة فقط، بينما تضامن أغلبهم معها مؤكدين أن والدة علي ربيع تتدخل في كل أموره، وترافقه في كل مكان، وكانت متواجدة حتي في شهر العسل.

علي ربيع وزوجته من حفل الزفاف

كشف زواج سميحة ايوب سرا بسبب قضية طلاق

الأمر نفسه تكرر ولكن بالعكس مع النجمة سميحة أيوب حيث تبين زواجها سرا طوال الأعوام الماضية من المخرج أحمد النحاس، وكشف الأخير عن حقيقة الزواج ودوافع سميحة لطلب الطلاق بعدما تبين إنها ظلت تتقاضى معاشا كأرملة للراحلة سعد الدين وهبة، وإثبات زواجها سيلزمها برد ما تقاضته مع غرامة كبيرة.

سميحة أيوب تزوجت سرا من المخرج أحمد النحاس

حلا شيحا تحصل على الطلاق شفهيا وتتقاسم رعاية أطفالها

كما تم إعلان طلاق الفنانة حلا شيحا من زوجها الكندي عقب إصرارها على خلع الحجاب والعودة إلى الوسط الفني، وكشفت حلا عن وقوع الطلاق شفهيا لحين الانتهاء من الإجراءات الرسمية وفقا للقوانين الكندية، كما كشفت عن اتفاق على تقسيم رعاية أطفالها بحيث تبقى البنات بصحبة الوالد.

حلا شيحا حصلت على الطلاق بسبب إصرارها على خلع الحجاب

وبنفس التوقيت أعلنت شقيقتها هنا انفصالها عن النجم أحمد فلوكس عقب زواج لم يستمر أكثر من 9 شهور ورفضت كشف الأسباب مؤكدة إنها ستظل محتفظة بتقديرها له.

طلاق هنا شيحة وأحمد فلوكس بعد 9 شهور من الزواج

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بسمة تعلن طلاقها رسميا

وأعلنت الفنانة بسمة رسميا طلاقها من زوجها المفكر والباحث عمرو حمزاوي المقيم خارج مصر، بعد عام كامل من تجاهل الشائعات التي أكدت حدوث الإنفصال بسبب رغبتها في العودة إلى مصر واستكمال مشوارها الفني.

بسمة أكدت خبر طلاقها من عمرو حمزاوي

كما كشفت نجمة ذا فويس مروة ناجي عن طلاقها من الناقد والأستاذ الجامعي د. أحمد مجاهد عقب إصدار الأخير بيانا مختصرا لإعلان الطلاق مطالبا الجميع بعدم مناقشته في اية أمور تخص المطربة المعروفة.

مروة ناجي تكتمت خبر انفصالها واعلنه طليقها

وأعلنت زوجة النجم عمرو سعد انفصالهما دون أن يؤكد الخبر رسميا حتى اللحظة.

شيري عادل صاحبة الطلاق الأكثر صخبا

الطلاق الأكثر صخبا كان من نصيب الفنانة شيري عادل والداعية معز مسعود، حيث تم ترويج الخبر 3 مرات وخرجت شيري في كل مرة لتكذب الخبر بنفسها، وتبين لاحقا أن الطلاق قد حدث بالفعل ولكن مع احتفاظ الثنائي بصداقتهما وحضرا معا حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة وأعلنا تعاونهما في عمل فني جديد.

أول ظهور لشيري عادل برفقة طليقها معز مسعود بعد تأكيد الانفصال

طلاق حضاري لنادين نجيم

الفنانة نادين نجيم أعلنت هي الأخرى طلاقها ولكن بطريقة حضارية حافظت فيها على صورة العائلة.

نادين نجيم شاركت جمهورها خبر طلاقها ببيان متحضر

حالات الطلاق ضمت الممثلة التونسية سناء يوسف من المنتج المصري عمرو مكين، المغربية سناء عكرود من الفنان محمد مروازي، وغدير السبتي وأحمد الفردان بعد زواج دام عام ونصف.

إعلان طلاق غدير السبتي وأحمد الفردان

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