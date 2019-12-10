هل تذكرون هذا الفنان الشهير؟.. تعرف كيف كانت وفاته

توفى الفنان الكوميدي غريب محمود، في ١٠ ديسمبر ٢٠٠٦، تاركًا عددا من الأدوار المميزة التي لا تُنسى رغم صغر حجمها.
وأصيب جمهوره بصدمة نتيجة رحيله المفاجئ والغريب، حيث سقط الفنان الراحل مرتين على المسرح أثناء تأدية دوره في مسرحية “حمام مغربي”، وفي المرة الأولى ساعده زملاؤه أما المرة الثانية كانت هي الأخيرة التي أدت لوفاته.
عُرِفَ الفنان الراحل غريب محمود، بأدواره الكوميدية المميزة التي أطلق عليه النقاد بسببها لقب “أبو العريف”.
وشارك غريب محمود في العديد الأعمال التلفزيونية والسينمائية ومنها فيلم “بخيت وعديلة”، وفيلم “المولد”، إضافة إلى أعمال المسرح التى قام بها مثل مسرحية “شارع محمد على”، بجانب أشهر مسرحية له على الإطلاق “جحا يحكم المدينة”.
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