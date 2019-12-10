بالفيديو: هند البلوشي تكشف حقيقة زواجها من الفنان العراقي بلال الشامي.. وهذا ما قالته عن خلافها مع حياة الفهد

نفت الفنانة الكويتية هند البلوشي، الأنباء المتداولة حول زواجها، بعد انتشار صورة لها مع الفنان العراقي بلال الشامي، وهي بفستان الزفاف.

وأوضحت هند خلال لقائها في برنامج ”ع السيف“،أن الصورة تعود إلى مشهد من مسلسلها الجديد ”هي وبناتها“.

وحول حقيقة خلافها مع مواطنتها الفنانة حياة الفهد، قالت هند: ”أم سوزان أمي الثانية، وإن كان فيه عتب للغالية فعتبي عليك، تمونين على العين والراس من فوق.. وإن كان فيه زعل اجيلك لعندك وأبوس راسك“.

وأضافت: ”وصلني كلام أنها حاطة عليا، لكن وجه بوجه ما حصل شي بينا، وليا الشرف أنه بعد 15 سنة أرجع وأقف قدامها، وبنتظر هاللحظة“.

يشار إلى أن هند البلوشي كانت نشرت صورةً بفستان الزفاف بجانب الفنان العراقي بلال الشامي يبدو أنها في إحدى المناسبات.

وأثارت صورة البلوشي الجدل خاصةً بعدما علقت عليها قائلةً “مع الرجل وأطيب قلب بالدنيا بلال الشامي”.

وتساءل جمهور البلوشي حول ما إذا كانت الفنانة قد تزوجت من الفنان العراقي، أم أنه كان أحد المشاهد التمثيلية خلال تصوير أحد الأعمال الفنية الجديدة.