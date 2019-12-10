داليوين رئيساً تنفيذياً جديداً لـ “مجموعة MBC”

أعلن رئيس مجلس إدارة «مجموعة MBC» الشيخ وليد بن ابراهيم آل ابراهيم، عن تعيين مارك أنطوان داليوين رئيساً تنفيذياً جديداً للمجموعة خلفاً لـ بارنيت، وذلك بعد حصول داليوين على ثقة مجلس الإدارة، رئيساً وأعضاء، ليتسلم بالتالي مسؤولياته في 5 يناير2020، وذلك بعد استقالة الرئيس التنفيذي السابق للمجموعة سام بارنيت، الذي أمضى أكثر من 17 عاماً.

ورحَّب آل ابراهيم بانضمام داليوين إلى المجموعة، مشيداً بسيرته ومسيرته المهنية العالمية التي تتسم بنجاحه في تحقيق النمو المؤسساتي والقيمة المضافة، ومثمِّناً تحليه بمعايير العلم والكفاءة والجدارة والمهنية والخبرة في قطاع البث التلفزيوني، وخدمات التلفزيون المشفر (المدفوع)، والإنتاج التلفزيوني في أوروبا والشرق الأوسط. كما تمنى آل ابراهيم لداليوين التوفيق في مهامه الجديدة لناحية التمكُّن من إدارة دفة المجموعة بنجاح والمساهمة في استمرار ريادتها، وذلك بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة القادمة التي تشهد نمواً وتوسعاً مطرداً، وفقاً للخطة الخمسية التي أُعلنت خلال الفصل الرابع من عام 2018.

من جانبه، شكر مارك أنطوان داليوين مجلس إدارة «مجموعة MBC» ورئيسه الشيخ وليد آل ابراهيم على اختيارهم له وثقتهم به، مشدداً في الوقت عينه على أهمية الدور المحوري الذي لعبه سلفه سام بارنيت – على مدى أكثر من 17 عاماً – شهدت خلالها المجموعة نمواً مطرداً ونجاحات متعاقبة. كما أكد داليوين على أهمية العمل المشترك والوثيق مع كافة التنفيذيين والمديرين والموظفين في المجموعة سعياً لتحقيق الأهداف المرسومة.