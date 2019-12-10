بعد غياب 30 عاماً.. الفنانة عزيزة جلال تعود للغناء بحفل في شتاء طنطورة الشهر الجاري

تعود الفنانة عزيزة جلال للغناء بحفلة في مهرجان شتاء طنطورة بالعلا، وذلك بعد غياب دام أكثر من 30 عاماً عن الساحة الفنية. ويُقام الحفل يوم 26 ديسمبر الجاري على مسرح مرايا بالعلا، وفي اليوم التالي 27 ديسمبر يقدم الموسيقار المصري عمر خيرت حفلاً مميزاً.
وتعد الفنانة عزيزة جلال أيقونة من أيقونات الغناء العربي في عصره الذهبي، وكانت قد اعتزلت الغناء في العام 1985. وينطلق الموسم الثاني من مهرجان شتاء طنطورة السياحي في 19 ديسمبر الجاري، ويستمر حتى 7 مارس 2020.
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